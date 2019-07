Alt skal være perfekt. Også vores søvn: »Alting bliver en præstation. Også søvnen. Men det spejler på en måde meget godt det samfund, vi har fået lavet«

Søvnen er blevet et kulturelt statussymbol. En flygtig og efterstræbt tilstand og endnu en af den moderne verdens præstationer, der skal lykkes. Vi kan træne os i god form, spise os slankere og operere os smukkere. Men vi kan ikke beslutte os for at få en god nattesøvn. En Megafon-undersøgelse viser, at 60 procent af danskerne lider af søvnbesvær i mild eller stærkere grad.