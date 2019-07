»Et hul i jorden« og »for grimt og for dumt«: Sådan tier de fleste revyer Rasmus Paludan ihjel

At valget kom sent, gjorde det besværligt at kreere den gode politiske sketch til årets revyer, siger skribenter og kunstneriske ledere. Alligevel følte alle, at de skulle tage stilling til Rasmus Paludan. At tie ham ihjel er noget fis, mener tekstforfatter.