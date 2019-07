DR2-satsning med Sara Bro lukker

Det blev kun til en enkelt sæson af Sara Bros talkshow på DR2.

»DR har valgt at lukke mit program ’Sara Bro på DR2’. Jeg blev spurgt, om jeg ville prøve at udfordre den gængse DR2-seer og få nogle yngre folk til kanalen. Det er lykkedes, synes jeg«, skriver tv-værten Sara Bro på sin Instagram-profil.

DR har valgt at stoppe DR2-satsningen efter ti udsendelser. Programmet har blandt andet haft udsendelser om ligestilling, porno, og kønsroller og er blevet gæstet af alt fra Anders Matthesen til Helle Thorning-Schmidt og Medina.

»Og jeg er også blevet klogere undervejs - nu ved jeg, at stramt grønt glimmertøj kan gøre folk sure, at selvom vi ikke taler så meget om ligestilling, så betyder det ikke, at vi HAR ligestilling i Danmark, og jeg har lært, at vi har så mange dygtige folk, der arbejder hårdt hver dag på DR for at lave TV til os allesammen«, fortsætter Sara Bro på Instagram.

71.000 personer så med, da første afsnit blev sendt den 24. marts. Programmet, der handlede om døden, fik en del kritik med på vejen, blandt andet i en kommentar hos Berlingske og fra Politikens Marcus Rubin:

»Det bedste man kan sige om Sara Bros nye talkshow på DR 2 er, at det ikke varer særlig længe. Men selv den lille halve time, debutafsnittet om døden varede, var alt rigeligt, til at jeg aldrig behøver tune ind på showet igen«, skrev han og kaldte blandt andet showet for »tåkrummende« og »overfladisk«.

Sara Bro har blandt andet været vært på P3, lavet børneradio i midten af 90’erne, og mange husker hende også fra DR-programmet ’Hjerteflimmer’.

I en skriftlig kommentar til BT skriver programchef for aktualitet i DR Medier, Lisbeth Langwadt, at programmet har været et frisk og eksperimenterende pust på DR2, og at Sara Bro har tilført programmet noget unikt.

»Men når vi kigger på de samlede parametre for, om vi er på rette vej med et program, så kan vi se, at programmet ikke lever op til det, vi gerne ville. Derfor er det besluttet, af der ikke kommer en sæson 2«.