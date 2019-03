Anmelder: »Sara Bros nye talkshow var så tåkrummende pinligt, overfladisk og smagløst, at det næsten ikke var til at holde ud«

Præsten Kathrine Lilleør havde brug for at skænke sig en stor fernet branca, da hun var gæst i Sara Bros tåkrummende debut som vært for smagløst talkshow. Som seer havde man lyst til at gøre det samme.