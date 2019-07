Den er god nok: Salget af guitarer stiger efter stor The Cure-koncert

I det engelske musikliv findes der noget, der hedder Glastonbury-effekten.

Det vil sige, at en kunstner vinder popularitet lige efter at have spillet på den store musikfestival Glastonbury.

Eksempelvis ligger Kylie Minogue i toppen af de engelske hitlister lige nu efter at have spillet på festivalen – efterfulgt af andre navne fra årets program så som Stormzy, The Killers og The Cure.

I kølvandet på sidstnævntes koncert er salget af elektriske guitarer også strøget i vejret.

Det skriver musikmediet NME.

Ifølge The National har den store guitarbutik guitarguitar.com set et stigning på 16 procent i salget af elguitarer efter The Cures koncert. De kunne også se, at de havde besøg på siden af væsentligt flere unge mennesker, end de plejer.

Søgninger på Schecter-guitarer, som The Cures Robert Smith og Simon Gallup spiller på, steg med 55 procent efter koncerten.

»Verden er et meget anderledes sted, end da den første Glastonbury Festival blev afholdt i 1970. Men 49 år efter er det fantastisk at se, at folk til stadighed bliver inspireret af deres musikalske helte«, siger Graham Bell, der er medstifter af guitarguitar.com, til The National.