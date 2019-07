Overblik: Her er alle Politikens anmeldelser fra årets Roskilde

Politikens kritikere anmelder de største koncerter under årets Roskilde Festival. Her er alle deres musikanmeldelser, som vil blive opdateret løbende.

Over 180 koncerter på 4 dage på Roskilde Festival.

Politikens anmelderkorps - i år bestående af Simon Lund, Lucia Odoom, Kim Skotte og Pernille Jensen - lytter sig gennem (mange af) koncerterne, og vi opdaterer løbende oversigten herunder.

Her kan du læse eller genlæse alle deres anmeldelser ved at klikke på linket, som er sat ind i artisternes navne og markeret med rød.

God fornøjelse.

Foto: Jens Hartmann Schmidt

Onsdag, 3.juli

Kl. 00.30: Christine and the Queens, Arena, 4 hjerter

»Chris var klart bedst, når hun slog fordomme og dårligdomme til velfortjent plukfisk med et uimodståeligt pophook end når hun kastede sig ud i indfølte ballader. Det rykkede dog ikke ved, at Chris og hendes Queens dansede sig lige ind i verdens besættelse af køn og dertil indrettede på en ret fortryllende måde«.

Kl. 23.15: Cardi B, Orange Scene, 3 hjerter

»Cardi B fik territoriet pisset af og trak sin helt egen feministiske linje fra tiden som pole-danseren i Bronx over statussen som Instagram-fænomen og medie-reality-show til hitmageren, der slog alverdens Taylor Swifts og Drakes af hitlisten med beskeden: Say I don’t gotta dance, I make money move«.

Kl. 21.30: Rosalía, Avalon, 6 seks hjerter

»I en tid, hvor der er gået inflation i metervarer latinhits, går hun i en mere raffineret retning og forvandler den spansktalende musik til en performance, et sted hvor folklore og popkunst smelter sammen i sange, der kredser om sex, sorg, død og kærlighed«.

Kl. 20.00: Bob Dylan, Orange Scene, 4 hjerter

»Man må tjene en herre, erklærer Dylan. Om det er Djævelen eller Gud, betyder måske mindre. Man kan i hvert fald konstatere, at der stadig er guddommelighed og djævlepagt nok i Dylans musik til at holde ham kørende, til han engang dør på scenen med støvlerne på. Men noget show skal man nok ikke regne med indtil da«.

Kl. 18.30: Ulver, Pavilion, 2 hjerter

»Ulver er på mange måder et fantastisk band. For dem er musikken en kæmpe lagkage, der bare skal ædes stykke for stykke, og det er svært ikke at elske dem for netop det. Men onsdag forsvandt de ind i sig selv – og de tog desværre ikke mig med«.

Kl. 18.00: Tears for Fears, Arena, 4 hjerter

»Hele deres værk er en form for psykoanalyse. Og 30 år efter storhedstiden sluttede, og de gik i opløsning, åbnede de igen for en tårekanal til fortiden. Ikke til smerten, men glæden over sange, der er blevet opslugt i popkulturen og nu betyder noget andet for nye generationer. Men det befriende råb er det samme«.

Kl. 18.00: Silvana Imam, Orange Scene, 3 hjerter

»Silvana Imams koncert føltes, som hvis Ungdomshuset flyttede til Strandvejen. Forfriskende idé, men naboerne er så langt væk i deres store mansions, at det ikke rigtig larmer. Da hun spillede sit sidste nummer, ’Jag ser ljuset’, virkede hun lidt lettet, og publikum bad ikke om flere sange«.

Kl. 17.30: Maggie Rogers, Avalon, 3 hjerter:

»Maggie Rogers har talentet til at vælge imellem en karriere som popstjerne fra toppen af den tætpakkede 2. division eller at slå ind på en mere usikker kurs, hvor sangskrivningen kan føre hende mere vovede kunstneriske steder hen. I Roskilde valgte hun det første«.