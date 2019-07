Legendens første teateropgave: Paul McCartney skal skrive en musical

Når en engelsk musicalversion af filmen med den danske titel ’Det er herligt at leve’ får premiere næste år, bliver det Paul McCartney, der har skrevet musikken og også en del af teksterne. Arbejdet med at lave instruktøren Frank Capras film med originaltitlen ’It’s a Wonderful Life’ om til en musical er den 77-årige McCartneys første teateropgave, og oprindelig lå det ikke ligefor at give den til netop ham.

»At skrive en musical har aldrig rigtig appelleret til mig«, har Paul McCartney udtalt ifølge magasinet Rolling Stone.

Imidlertid kom han på andre tanker, da han mødtes med Bill Kenwright, der skal producere musicalen, og Lee Hall, der skal skrive historien og nogle af sangteksterne.

»Det fik mig til at synes, at det lød interessant og sjovt. Og ’It’s a Wonderful Life’ har en universel historie, alle kan relatere til«.

Frank Capras film fra 1946 har med tiden fået klassikerstatus. James Stewart spillede den mandlige hovedrolle som den deprimerede og selvmordstruede George Bailey, der får hjælp af en engel til at indse, hvor værdifuldt livet er.

I Bill Kenwright og Lee Hall har Paul McCartney to musicalvante samarbejdspartnere. Bill Kenwright har før med succes produceret blandt andet ’Blood Brothers’ og ’Joseph and the Amazing Technicolour Dreamcoat’. Lee Hall skrev manuskriptet til filmen ’Billy Elliott’ og efterfølgende også musicalversionen af den historie. Senest har Lee Hall været biografaktuel som forfatteren til musicalfilmen ’Rocketman’ om Elton John.