Anders Haahr Rasmussen: Er mænd inkompetente, hvis de spørger om hjælp?

Det har alle dage været svært for mænd at spørge om hjælp. De forventer og forventes at kunne selv, men noget er ved at ændre sig, skriver Anders Haahr Rasmussen i denne klumme.

Af grunde jeg ikke skal kede jer med her, befandt jeg mig forleden på den tyske nordkyst, på en fortovsrestaurant i badebyen Binz. Jeg var godt i gang med at fortære en pandestegt sandart og brasekartofler med chilismør, da et ganske særligt møde fandt sted foran mig. Det var et møde mellem to mænd.

Den ene havde siddet og spist aftensmad med sin kone og deres to små børn ved bordet skråt over for mit. Maden så ud til at være sekundær for ham, optaget, som han var, af at holde styr på den mindste af poderne, et spædbarn, der græd og grinede og gylpede til højre og venstre. Han klarede det glimrende.

Han så ud til at være en praktisk anlagt mand, sidst i 30’erne. Mørkt plysklippet hår, stålindfattede briller, blåternet kortærmet skjorte, vel nok 190 centimeter høj og stærke arme. For eksempel kunne han snildt spise med venstre hånd, mens han med højre holdt barnet, sådan ud over armlænet, næsten i strakt arm, så gylpen landede på fortovet.

Jeg sad tilbage med følelsen af at have overværet et unikt øjeblik i verdenshistorien

Efter at have betalt regningen gjorde de klar til at gå. Børnenes mor røg hurtigt af sted med den ældste knægt, så vores ven stod alene tilbage med den yngste og en Bondolino-bæresele, som godt kan være svær at spænde om ryggen med kun én hånd fri.

Det var her, den anden mand trådte ind i historien. Han var ligeledes klædt i blåternet kortærmet skjorte, men ellers havde de ikke meget tilfælles. Han var lavstammet og tyndhåret med en lille topmave og et roligt blik. Midt i 50’erne og i selskab med sig selv, sweateren hang over skuldrene, ærmerne bundet på brystet i klassisk sommerferiestil. Jeg forestillede mig, at han arbejder med bilforsikringer til hverdag.

Men han var altså på ferie i Binz og stod klar til at overtage familiens bord – Binz er som et stykke fluepapir i sommerferien, der er rift om de udendørs restaurantpladser. Han skulle til at sætte sig, da Bondolino-faren henvendte sig til ham. Han spurgte, om han lige ville give ham en hånd med selen. Bare sådan. Og det ville han da så gerne. Så Bondolino-faren vendte ryggen til, holdt om sit barn med begge, mens den enlige revisor strammede og fastgjorde selerne på ryggen af ham. Vielen Dank og bitte, så var den klaret.

Og jeg sad tilbage med følelsen af at have overværet et unikt øjeblik i verdenshistorien. Okay, det er måske en lidt stor formulering, men det var i hvert fald en sjælden sart udveksling. Jeg mener, de fleste mænd, jeg kender, mig selv inklusive, vægrer sig ved at spørge om hjælp til de mest basale ting.

Forleden faldt jeg over en bog, ’Why Men Won’t Ask for Directions’, skrevet af en dygtig videnskabsjournalist, og jeg kender det godt: Selv når jeg er gået forkert i fire forskellige retninger, spørger jeg helst ikke om vej. Jeg vil selv, jeg skal selv, jeg kan selv. Eller føler i hvert fald, at jeg burde kunne. Og min følelse er ikke ubegrundet.

Så stod han bare der, Herr Papa Bondolino, og ikke bare spurgte en anden mand om hjælp, men spurgte om hjælp til noget så minus maskulint som at spænde bæreselen. Det er fandeme stærkt

For nogle år siden offentliggjorde tre forskere en artikel med titlen ’Are male leaders penalized for seeking help? The influence of gender and asking behaviors on competence perceptions’. Det viste sig, at mandlige ledere bliver opfattet som inkompetente, hvis de beder om hjælp, mens det ingen indflydelse har på folks opfattelse af en kvindelig leders evner.