Hun fik afslag efter afslag: Mor til niårig pige sagsøger drengekor for kønsdiskrimination

En niårig tysk pige har lagt sig ud med et helt drengekor. Det sker efter flere ansøgninger til koret, hvor hun gentagne gange har fået at vide, at hun ikke måtte være med. Hun har derfor sagsøgt Staats- und Domchor Berlin, fordi hun mener, de kun har givet hende afslag på grund af hendes køn.

Både i 2016 og 2018 ansøgte hun om at blive optaget i koret, men begge gange gav de hende afslag uden at lade hende deltage i en optagelsesprøve. I marts i år blev hun så inviteret til optagelsesprøve, men fik umiddelbart efter at vide, at hun ikke havde den »nødvendige motivation« og »det rette talent« for at kunne blive en del af drengekoret. Det skriver nyhedsbureauet AP.

Pigens mor, der har anlagt sag mod koret på vegne af sin datter, hævder, at korets afvisninger er diskriminerende »på en helt uacceptabel måde«, fordi den krænker datterens ret til lige muligheder – i en institution, der modtager statsmidler. Fredag tager forvaltningsretten i Berlin stilling til anklagen.

Ifølge pigens advokat, Susann Braecklein, modtog pigen i december en skriftlig henvendelse fra dekanen af det universitetsfakultet, som koret tilhører, hvori der stod, at »en pige aldrig kommer til at synge i et drengekor«.

Drengekoret har endnu ikke udtalt sig i sagen, men siger ifølge retten, at hovedårsagen til afvisningen ikke skyldes pigens køn. Hun kunne sagtens have fået lov til at blive en del af koret, såfremt hun havde udvist et »ekstraordinært talent«, og hvis hendes stemme havde passet til den ønskede lyd, der »karakteriserer et drengekor«.

Pigens identitet er endnu ikke blev offentliggjort af hensyn til hendes privatliv.

Drengekoret blev grundlagt af den tyske greve Fredrick II af Brandenburg tilbage i 1465, og siden dengang er der aldrig blevet optaget piger.