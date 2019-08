Politikere opgiver at redde traditionsrige atelierer fra Blackstone: »Sådan er loven ikke indrettet«

Allerede under valgkampen til sidste folketingsvalg foreslog Alex Ahrendtsen, kulturordfører for Dansk Folkeparti, i sit valgudspil, at staten inddrages mere for at sikre, at kommunerne i samarbejde med staten passer bedre på bygningerne.

»Man er afhængig af et byråd eller en borgerrepræsentation, der interesserer sig for kulturarv. Det er alt for tilfældigt. Det er derfor, jeg foreslår, at vi må have et mellemled på en eller anden måde, hvor kommuner og stat taler sammen«, siger han.

»Det handler om at bevare. Kommunerne har redskaberne, men de kan se bort fra dem. Og det er det, jeg vil forhindre«.

Kulturordfører for Enhedslisten, Mai Villadsen, deler bekymringen.

»Det lader til, at der i sagen er nogle problemer i lovgivningen i forhold til de beføjelser, som kommunalpolitikere har. Det synes jeg helt sikkert, at vi skal have kigget på og give større råderum i planloven«, siger Mai Villadsen.

Der er cirka 9.000 fredede og 350.000 bevaringsværdige bygninger i Danmark.

Det har ikke været muligt for Politiken at få en kommentar fra kulturminister Joy Mogensen (S).