Amerikansk rapper blev hentet af FBI efter opsang: SAS er racister, og svenskerne er »grimme blonde svin«. Nogen burde bombe dem

Sverige og SAS står ikke øverst på Azealia Banks sympatiliste. Hun beskylder både landet og flyselskabet for at være racistiske og undertrykkende efter et weekendophold og en flyvetur tilbage til USA.

Om den amerikanske rapper Azealia Banks på sit besøg Sverige i weekenden har været i skærgården, læst ’Emil fra Lønneberg’, hørt Abba og kørt rundt i en Saab, vides ikke. Noget tyder dog på, at hun er gået glip af Ikeas köttbullar. Hun har i hvert fald set sig sur på vores naboer på den anden side af Øresund – og ikke mindst flyselskabet SAS.

På sin flyrejse fra Arlanda Lufthavn tilbage til USA – efter et weekendophold i en endnu ukendt anledning – er den 28-årige rapper kommet i karambolage med flypersonalet og en medpassager. I en sådan grad, at FBI blev tilkaldt ved ankomsten til Los Angeles. Det skriver Dagens Nyheter.

»En passager har opført sig vældig upassende over for andre passagerer og vores personale om bord på flyet«, bekræfter Camilla Runberg fra SAS’ presseafdeling over for avisen.

På Instagram anklagede Azelia Banks efterfølgende flyselskabet for racediskrimination. Videoen eksisterer ikke længere, men hun skal ifølge Aftonbladet også have beskyldt en medpassager og en stewardesse for at have slået hende.

»Racistiske Avicii-lignende skabninger«

Anklagerne stopper dog ikke der. Søndag, mens hun stadig befandt sig i Sverige, fik den svenske befolkning noget af en opsang fra rapperen. På sin Instagram-profil kaldte hun i forskellige opslag og kommentarspor svenskerne alt fra »racister« til »grimme blonde svin«. På det sociale medie skrev hun også, at svenskernes »socialisme« og deres strenge alkohollovgivning undertrykte hendes frihed. Og så kritiserede hun, at hun ikke kunne købe hash under sit ophold.

Det bliver dog værre:

»Jeg ville virkelig elske at se en eller anden bombe det her sted sønder og sammen, Lmfao (engelsk akronym for ’Griner min fucking røv i laser’, red.). Nogen burde give alle jer hvide røvhuller noget at fucking græde over«.

Hun tilføjer, at hun på ingen måde kan udstå svenskerne, og at rygter om, at den svenske befolkning er »robotagtige racistiske Avicii-lignende skabninger«, er sande. Derudover skriver hun, at hun sagtens kan forstå, at rapperkollegaen A$AP Rocky – som forleden blev dømt for et overfald i Stockholm – blev rasende på Sverige.

Azealia Banks kritiserer også, hvad hun anser som den svenske befolknings »passive aggressivitet«, fordi landet bryster sig af at være et mangfoldigt og inkluderende samfund, men ifølge hende er præget af en »automatisk« væmmelse, når en borger ser en sort person. Hun påstår, at landet kontrollerer sine borgere, som hun kalder »fuldstændig grå«.

Aftonbladet skriver, at rapperen støtter den amerikanske præsident, Donald Trump, og at hun på det kraftigste tager afstand fra den demokratiske præsidentkandidat Bernie Sanders, fordi han er tilhænger af den nordiske velfærdsmodel.