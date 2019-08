»Joken gik for langt«: Komiker gik over stregen, da hun jokede om at hælde batterisyre ud over politiker

Den 61-årige komiker Jo Brand gik over stregen, da hun i et radioprogram på BBC foreslog, at man hældte batterisyre i hovedet på irriterende politikere. Det vurderer BBC selv.

BBC’s klageenhed ECU vurderer nu, at en joke i radioen om at hælde batterisyre i hovedet på politikere gik over stregen.

Det skriver flere britiske medier.

»Mens ECU anerkender, at det bredere budskab i denne her radioudsendelse er, at man skal opføre sig ordentligt i den politiske debat, og at frøken Brands bidrag ikke skal tages som en direkte opfordring, føler ECU, at joken gik for langt, i forhold til hvad der var passende for showet«, skriver man.

Det var den 61-årige britiske komiker Jo Brand, der i radioprogrammet ’Heresy’ på BBC’s kanal 4 kom med joken, som hun også efterfølgende selv har sagt var for »kras«.

»Jeg tænker bare, hvorfor bruge en milkshake, når man kunne hente noget batterisyre? Det er bare mig. Jeg gør det ikke. Det er udelukkende fantasi. Jeg synes bare milkshakes er ynkelige«, siger hun i programmet til publikums lårklaskende fornøjelse.

Farage kalder det »ansporing«

Joken kom som et indlæg i diskussionen om britiske politikere og i kølvandet på en episode en måned tidligere, hvor det britiske medlem af EU-Parlamentet og brexitfrontmand Nigel Farage fik kastet en milkshake på sig i Newcastle.

Da Farage selv hørte joken, blev han rasende og krævede, at politiet tog affære. Han mente ganske enkelt, at Jo Brand »ansporede til vold«.

BBC’s klageenhed afslutter dog med at slå fast, at i den rette kontekst og med den rette eksekvering er intet emne fortsat for følsomt til, at man må joke med det.