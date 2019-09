Ariana Grande har sagsøgt konkurstruet tøjkæde for at ’ligne’ hende. Det rejser nogle spørgsmål om, hvad det i dag betyder at være unik, skriver Alexander Vesterlund i denne klumme.

Da den amerikanske popstjerne Ariana Grande i mandags sagsøgte tøjkæden Forever 21 for at stjæle hendes image, sagde det ikke kun noget om, hvor vigtigt det kan være for store virksomheder at blive sat i forbindelse med tidens store idoler.