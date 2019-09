Godt man kan drømme sig væk til lystyachter i sexballader: Da Mathias Kryger endelig fandt en mand, der tog ham med hjem, var det i en toværelses på Vesterbro. Med hems

FOR ABONNENTER

Jeg er klar til at gøre alle de ting, din mand ikke vil gøre«, siger r&b-sangeren Joe i den talte intro på sin på en og samme tid vådt flydende og stramme sexballade ’All the Things (Your Man Won’t Do)’. Den er fra 1997. Ægte 1990’er-r&b, som var det eneste, jeg lyttede til dengang. Lige før jeg sprang ud som student. Lige før jeg sprang ud som homo.