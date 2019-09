'Generation Håbløs' er en smule håbløst: Reality-tv fungerer bare slet ikke på en scene

FOR ABONNENTER

Først og fremmest hatten af for, at der findes kræfter derude, der gør en indsats for at få unge mennesker i teatret med nyskrevet dramatik. Det er sgu en stærk ambition i 2019, hvor man også bare kunne have ladet være. Men det gør Teater V med kursusforløbet ’Dramatisk Laboratorium’, der har affødt 24-årige Sofie Diemers andet stykke, ’Generation Håbløs’.