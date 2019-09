Rapperen A$AP Rocky anker ikke sin svenske voldsdom Hverken anklagemyndigheden eller A$AP Rocky ønsker at anke den voldsdom, som rapperen fik i august.

Den amerikanske rapper A$AP Rocky, der i august blev dømt for vold i Stockholm, meddeler via sin advokat, Slobodan Jovicic, at han ikke anker dommen, som lød på en betinget fængselsstraf.

Det skriver nyhedsbureauet TT.

»Som forsvarer havde jeg meget gerne ville have haft det her efterprøvet, eftersom jeg virkelig anser, at der findes grundlag for vores forsvar med nødværge, siger Slobodan Jovicic til TT.

»Men jeg kan ikke lade de interesser gå før min klients manglende kræfter, siger han.

Tidligere har anklager Daniel Suneson afvist at anke afgørelsen.

»Jeg har accepteret byrettens vurdering af beviserne. Det vil sige, at det ikke er bevist, at hele eller knuste flasker blev brugt ved overfaldet.

»Jeg mener, at handlingen burde straffes noget hårdere end de to måneder, som byretten er kommet frem til. Men efter en samlet vurdering har jeg valgt ikke at anke dommen, udtalte Daniel Suneson i sidste uge.

Også advokat Carla Pantzar, som repræsenterer en af de to andre tiltalte i sagen, oplyser til TT, at hendes klient heller ikke vil anke.

A$AP Rocky, hvis borgerlige navn er Rakim Mayers, fik i sagen en betinget fængselsstraf for overfaldet mod en 19-årig mand i Stockholm 30. juni.

To af A$AP Rockys ansatte blev ligeledes kendt skyldige.

Men det var rettens vurdering, at overfaldet ikke var så alvorligt, at en egentlig fængselsstraf var nødvendig.

Desuden fandt retten det ikke bevist, 'at de (tiltalte, red.) skal have ramt offeret med en flaske eller på anden måde slået ham med hele eller ødelagte flasker'.

Sagen mod A$AP Rocky tiltrak sig stor opmærksomhed i USA, hvor både præsidenten og kendisparret Kim Kardashian West og Kanye West gik ind i sagen.

Den 20. juli kontaktede USA's præsident, Donald Trump, den svenske statsminister, Stefan Löfven, og bad om at få rapperen løsladt. Löfven svarede, at 'alle er lige for loven, selv besøgende fra andre lande'.

ritzau