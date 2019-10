Louvre åbner enestående da Vinci-udstilling, som er hele turen til Paris værd

FOR ABONNENTER

Normalt er der masser af mennesker foran verdens mest berømte maleri: Leonardo da Vincis ’Mona Lisa’. Men jeg er her på en lukket pressetur uden for åbningstid og møder ’La Joconde’, som de kalder hende i Frankrig, uden at blive puffet, skubbet eller bedt om at bevæge mig videre. Og har derfor tid til rigtig at se efter, fange farverne og forstå, at maleriet faktisk findes.