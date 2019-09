Op mod 30 mister deres job efter topchefens udmelding: Gyldendal er ikke sat i verden for at betale dobbelt husleje

FOR ABONNENTER

Først blev Tiderne Skifter lagt ind under Gyldendal, og nu fuldender landets forlagsmastodont fusionsbølgen ved at lægge datterforlagene i Rosinante & Co. ind under moderforlaget i Klareboderne i København. Gyldendals administrerende direktør, Morten Hesseldahl, mener, at det kun bliver til gavn for litteraturen og vil forbedre koncernens økonomi med et større tocifret millionbeløb årligt.