Ser de da slet ikke den gigantiske kvinde?: Kunstner skaber kæmpe tableauer med 300 statister

Alex Prager forsøger altid at skabe en form for harmoni i sine billeder, samtidig med at hun tilstræber, at de både har noget realitistisk og humoristisk over sig.

Det er mødet mellem den rene dokumentar og det opstillede, der interesserer den amerikanske kunstner Alex Prager.

Derfor skaber hun kæmpe tableauer med op til 300 statister, som hun efterfølgende fotograferer og udstiller. Frem til 26. oktober kan man se en række af hendes iscenesatte fotografier i galleriet Lehmann Maupin i New York, USA.

Til det internetbaserede kulturtidsskrift Artnet fortæller Alex Prager, hvordan hun altid forsøger at skabe en form for harmoni i sine billeder, samtidig med at hun tilstræber, at de både har noget realistisk og humoristisk over sig.

Derfor kan en bil på motorvejen godt stå oprejst med kølerhjelmen rettet mod asfalten, mens folk roligt slentrer rundt mellem de øvrige biler, der er mast sammen.

Og derfor kan en kvinde også dale – uden faldskærm – ned fra himlen på et foto, mens et andet viser en tårnhøj kvinde, der slentrer roligt af sted, mens folk omkring hende slet ikke ænser, at hun er et omvandrende fyrtårn med et underfundigt smil på læben.

Inspirationen finder Alex Prager blandt andet i Pieter Bruegel den ældres malerier fra 1500-tallet, hvor han illustrerer dagliglivet på en både humoristisk og klaustrofobisk måde.

Men også en film som Roberts Altmans ’Short Cuts’ fra 1993 kan hun hente ideer fra, fordi den er så fyldt med typer, der viser, hvordan livet også kan være i Los Angeles.