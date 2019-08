Elskovsgud dukker op på berømt maleri: Gammelt snavs på Vermeer-værk ændrer kunsthistorien

Museum i Dresden oplyste i foråret, at man var i gang med at ændre udseendet af et mesterværk af Vermeer, fordi dele af det oprindelige motiv gemte sig under en overmaling. En international komité, der rådgiver museet, måtte diskutere, om det var etisk forsvarligt at fjerne maleriets historie, fortæller dansk medlem af komiteen.