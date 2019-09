Banksys maleri af parlament befolket af aber sælges for millioner

Sotheby’s forventer at få mellem 12,5 og 17 millioner kroner for maleriet ’Devolved Parliament’.

»Uanset hvor i Brexit-debatten man står, er der ingen tvivl om, at dette værk er mere relevant i dag, end det nogensinde før har været«, lyder anbefalingen fra auktionshuset Sotheby’s’ europæiske chef for samtidskunst, Alex Branczik, i en pressemeddelelse.

Anledningen er, at auktionshuset har sat Banksys maleri ’Devolved Parliament’ fra 2009 til salg og forventer en pris på mellem 12,5 og 17 millioner kroner. Motivet er det britiske parlament, House of Commons, hvor parlamentsmedlemmerne er skiftet ud med aber.

Sotheby’s kalder Banksy – streetartkunstneren, som det er lykkedes fortsat at være anonym – »vor tids Voltaire«, der konfronterer nogle af vor tids største dagsordener med »ætsende vid og bidende satire«.

Og der skal nok være mange, der giver auktionshuset ret i, at Banksy var 10 år forud for sin tid, da han malede ’Devolved Parliament’, der fuldstændig rammer nutidens Brexit-slagsmål og kaos i det britiske parlament.

Maleriet, der er det største Banksy-maleri på lærred, måler næsten 4 meter i længden. Det bliver sat til salg, nøjagtig et år efter at et andet Sotheby’s-salg af et Banksy-maleri fik verdensomspændende dækning.

Da maleriet ’Girl With Balloon’ var blevet solgt, destruerede det delvis sig selv.