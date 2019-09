Nyt job til kulturens daglige styrmand: Politiken skruer op for sin USA-dækning

Jens Lenler, der er souschef på kulturredaktionen, rykker til USA for at jagte den amerikanske sjæl i forbindelse med valgkampen i 2020.

Selv om han ubetinget er en af avisens bedste penne, er det sjældent, at Politikens læsere møder Jens Lenler som skribent i Politikens spalter. Til gengæld møder de hver dag den kultursektion, som han planlægger og redigerer med sikker hånd og stort overskud.

Men i 2020 skifter Jens Lenler jobbet som souschef på kulturredaktionen ud med jobbet som korrespondent i USA.

2020 er valgår, og derfor skruer Politiken op for sin USA-dækning.

»Der venter et fantastisk spændende valgår i USA med Trump, der stiller op til sin anden periode og et superspændende felt af demokratiske kandidater. Det kommer til at blive afgørende for USA, om man vil give fire år mere til denne her meget impulsive præsident og en ret ny verdensorden«, siger chefredaktør Anne Mette Svane

Selv om Jens Lenler har været på kulturredaktionen i mere i end 10 år, er udlandsstoffet ikke ukendt for ham. For fem år siden tog han familien med til Argentina i et år som avisens korrespondent i Sydamerika - ikke mindst i forbindelse med Fodbold-VM i Brasilien i 2014.

Det resulterede i en række fremragende, ofte fortællende historier, der blev sendt hjem fra kontinentet og var så gennemarbejdede, at de stort set kunne gå direkte i avisen. Som skribent har Jens Lenler en lige så sikker hånd, som når han redigerer andres skribenters historier.

Den amerikanske sjæl

»Jens Lenler har analytisk indsigt og er en af avisens allerdygtigste reportageskribenter, og i et amerikansk valgår skal man ud og forstå, hvad den amerikanske sjæl og den moderne amerikanske historie er. Der har Politiken en særlig tradition for at lave de store menneskefortællinger, der gør os allesammen meget klogere på det USA, vi har brug for at forstå«, siger Anne Mette Svane.

Sammen med sin familie slår Jens Lenler sig ned på den amerikanske vestkyst. Herfra vil han sammen med Politikens faste USA-korrespondent Sandra Brovall, der bor på østkysten, dække valgkampen i hele USA.

Jens Lenler vender tilbage til sit job som souschef på kulturredaktionen i 2021, når det er afgjort om Donald Trump får yderligere fire år på præsidentposten, eller om det lykkes demokraterne at vriste den fra ham.