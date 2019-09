Selv Platon ville have spærret øjnene op: De stikker hovedet frem mellem hans ben og hiver i hans lem

FOR ABONNENTER

Det er dagen derpå. Faktisk temmelig mange dage derpå, for Platon skrev sit ’Symposion’ for 2.400 år siden. Men her sidder et lille selskab med tømmermænd efter et heftigt drikkelag og fordriver tiden med, at de hver især holder en tale for kærligheden. Det gør de, så det rammer lige i mellemgulvet – både helt korporligt og spot on i forhold til den lille kgl. scene med den eksperimenterende profil.