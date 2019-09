Populære radiokanaler overlever

De to populære radiokanaler P8 Jazz og P6 Beat overlever. Det har kulturminister Joy Mogensen (S) fortalt i sin åbningstale ved fagfestivalen Radiodays.

Hun har nu fundet 15 millioner kroner, der skal til for at lukningen foreløbig kan udskydes.

»Det er glædeligt for musikken i Danmark, at P6 og P8 ikke lukker og slukker. Begge kanaler repræsenterer et vigtigt vækstlag for dansk musik og mange lyttere hver uge«, siger SF’s medieordfører Jacob Mark.

Med beslutningen har den nye socialdemokratiske kulturminister taget første skridt i sin bebudede ændring af det medieforlig, som den tidligere borgerlige regering indgik med Dansk Folkeparti i juni 2018.

Ministeren har ellers bebudet, at hun vil forhandle et helt nyt medieforlig i begyndelsen af 2020.

Men DR meddelte for en lille måned siden, at hvis først P8 Jazz og P6 Beat var blevet lukket, kunne DR ikke åbne dem igen.

»Videreførelsen af P6 og P8 vil sikre bevarelsen af miljøerne inden for alternativ rytmisk musik og jazz frem mod forhandlingerne om en ny medieaftale. Jeg vil ikke love jer andet, end at et nyt medieforlig kommer til at lave om på mediedanmark. Men rock og jazz, skal vi jo have nogen, der kan og ved noget om. Det vil give det bedste grundlag for medieforhandlingerne, at miljøerne inden for de respektive genrer ikke forsvinder – inden da«, siger Joy Mogensen i en mail.





DR: Mangler stadig kvart milliard

Beslutningen om at lukke de to kanaler er et led i første del af den store spareøvelse, DR skal gennemføre, efter at VLAK-regeringen sammen med Dansk Folkeparti i foråret besluttet, at afskaffe licensen og fjerne 20 procent af støtten til DR.

»Det vigtigste for DR er fortsat, at der findes en samlet og langsigtet løsning på de udestående besparelser i DR på en kvart milliard kroner. Men jeg glæder mig over udmeldingen, og at den politiske tilgang til public service nu handler om at bygge op i stedet for det modsatte. Det er et positivt signal«, skriver Maria Rørbye Rønn i en udtalelse.

Radikale, SF og Enhedslisten har presset hårdt på for at bevare de to kanaler. De er nødvendige for at støtte vækstlaget i dansk musik, for at sikre, at DR fastholder den viden, der er opbygget på for eksempel jazz-området og fordi det er nødvendigt med klare profiler på radiokanaler i dag, har argumenterne lydt fra de tre partier.

»Begge kanaler er en vigtig del af dansk musiks fødekæde. De præsenterer lytterne for ny musik indenfor smalle genrer, og de er beviset på, hvad public service også kan«, siger SF’s Jacob Mark.