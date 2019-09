Kæmpe myte, at kunstverdenen er inkluderende: Mænd sidder på 98 procent af verdens indkøb af kunst

Da organisationen ’In Other Words’ og Artnet News påbegyndte deres undersøgelse af ligestilling i kunstverdenen, var det med en idé om, at de ville komme frem til gode nyheder. Men sådan blev det ikke.

Gennem det sidste årti har kun 2 procent af det samlede auktionssalg af kunst på globalt plan været af kvindelige kunstnere.

Og det er fem kvinder, der sidder på op mod 40,7 procent af det samlede salg for kvinderne. Japanske Yayoi Kusama står alene for 25 procent af salget.

Det er en undersøgelse foretaget af organisationenIn Other Words og Artnet News, der stiller skarpt på kvinders repræsentation i kunstverdenen både globalt og specifik i USA. Undersøgelsen er foretaget mellem 2008 og 2018.

Dem der har mest magt til at rent faktisk ændre situationen, virker også til at være dem, der har mindst interesse i det.

Og tallene tegner et klart billede, der er helt modstridende med den opfattelse, mange har haft.

I den kunstneriske verden har man ellers set sig selv som særligt inkluderende og progressive, når det kommer til ligestilling. Men det er en myte, understreger rapporten.

»Da vi besluttede os for at lave undersøgelsen, glædede vi os til at undersøge, hvor meget tingene har ændret sig for kvindelige kunstnere«, siger Julia Halpering, Artnet News chefredaktør.

»Derfor var det meget sørgeligt at finde ud af, at tallene var så lave, og at der har været så minimale forandringer. Men vi kan ikke ændre på et problem, før vi ved, at det er der, og den her undersøgelse fremhæver flere ting, der skal ændres ved, hvis vi skal have ligestilling«.

Specifik for USA er det kun 11 procent af de samlede auktionssalg af kunst, der er af kvindelige kunstnere. Og ser man udelukkende på de 26 mest prominente museer i USA, er det kun 14 procent af de indkøbte kunstværker, der er lavet af kvinder.

Hvad er der gået galt?

En af årsagerne til, at museerne ikke er gode nok til at inkludere kvinder i udstillingerne, er, at der er en gennemgående opfattelse af, at man først og fremmest skal vise historiens største værker for at blive anerkendt som et ’vigtigt’ museum. Og langt de fleste af de mest kendte værker er lavet af mænd, fremhæver undersøgelsen.

En anden årsag kan også være, at der mangler decideret viden omkring kvindelige kunstnere i et historisk perspektiv.

For modsat mændene blev kvindernes værker sjældent opkøbt af større institutioner, undersøgt af historikere eller opbevaret i større kunstsamlinger.

Et nyere studie fra Yales kunstskole viser også, at de kvinder, der blev færdiguddannet i starten af 1980’erne, blev omtalt op mod tre gange færre i bøger og akademiske udgivelser end de færdiguddannede mænd i samme periode.

Og ifølge undersøgelsen har det, at kvinder gennem historien har været underrepræsenteret, haft stor betydning for situationen i dag. Og derfor skal det ændres.

For de kunstværker, især museerne vælger at udstille i dag, er med til at forme tidens kunstkanon.

Og jo mere eksponering kvindernes kunstværker får, jo mere eftertragtede vil værkerne også blive, understreger undersøgelsen.

Men som det er lige nu, har auktionshusene svært ved at overbevise deres kunder om at betale for især ældre og historisk oversete kvindelige kunstnere, fordi de ikke har en auktionshistorie. Der er ikke nogen priser at sammenligne med.

Men det bliver desværre svært at ændre ved, fremhæver undersøgelsen.

»Deres svar er blot, at forandring tager tid«.