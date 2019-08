Auktionshus giver tip til købere: Hvis du skal investere i kunst, så køb værker af kvindelige kunstnere

Lad det være sagt med det samme: Der er lidt udfordringer med armslængdeprincippet her.

Auktionshuset Sotheby’s, der lever af at sælge kunst, kommer nemlig med et råd til, hvordan købere af kunst kan gøre sig en god handel på auktion. Rådet er baseret på en undersøgelse begået af – ja, rigtigt – Sotheby’s selv.

Ikke desto mindre er det alligevel lidt spændende.

Sotheby’s ejer nemlig det, der hedder Mei Moses-indekset. Det er en database over mere en 60.000 kunstværker, der har været solgt mere end én gang på auktion, og som man derfor kan følge prisudviklingen på.

Det med baggrund i disse data, at Sotheby’s siger, at det er sund fornuft at købe kvindelige kunstnere.

Mænd står stadig for det meste

Undersøgelsen ser på markedet fra 2012 til 2018.

Hvor værker af mandlige kunstnere i snit steg med 8 procent, steg værker af kvindelige kunstnere hele 73 procent i samme tidsrum. Især priserne på værker af kvindelige kunstnere i markedet for kunst produceret efter Anden Verdenskrig er gået helt bananas.

Her steg den kvindelige kunst med 87,7 procent mere end den mandlige.

Foto: Sotheby's Jenny Savilles maleri ’Propped’ fra 1992 er det dyreste kunstværk solgt på auktion, som er skabt af en kvinde. Det blev solgt for 12 millioner dollars.

Det er stadig primært et mandsdomineret marked, men rent procentuelt flytter markedet sig – ifølge Sotheby’s – især når det kommer til kvindelig kunst. Undersøgelsen viser, at kunst produceret af kvinder over de seneste 50 år ikke har har haft en mere positiv kurve end kunst produceret af mænd, men at det virkelig har ændret sig nu.

Når det er sagt er der ikke et eneste af de værker begået af kvinder, som er blevet solgt over de seneste syv år, der kommer med på listen over de 100 mest værdifulde værker afsat på auktion i perioden.

Kvindelige kunstnere står også stadig for en meget lille del af auktionsmarkedet. 95 procent af den samlede omsætning kommer fra kunst begået af mandlige kunstnere.