Stor brøler: Emmy-show hyldede levende komponist i afdelingen for afdøde

Meningen var egentlig at vise film- og tv-komponisten André Previn, som døde denne vinter, en sidste kollegial respekt.

Der var bare det ved det, at da søndagens Emmy-show rullede montagen med det seneste års afdøde i branchen over den store skærm, var det den ganske levende dirigent og komponist Leonard Slatkins billede, der blev vist i The Microsoft Theater i Los Angeles.

En fejl, som Leonard Slatkin tog i stiv arm, idet han delte et billede af den virkelige André Previn, men dog bemærkede, at denne havde »fortjent bedre«, skriver New York Times.

»Jeg fik muligheden for at introducere ham, da han modtog Kennedy Center Honors (en æresbevisning for et livs bidrag til amerikansk kultur, red.). Måske var det tilbagebetaling for et par af de historier, jeg der fortalte om ham«, skriver Slatkin i et tweet.

I saw that @theemmys posted a photo of me "In Memoriam" rather than the intended Andre Previn. Andre deserved better. I had the opportunity to introduce him when he received the @KCHonors. Perhaps he was paying me back for a couple stories I told about him. Andre, R.I.P. pic.twitter.com/MDVX6H0igb — Leonard Slatkin (@LeonardSlatkin) 23. september 2019

Dybfølte undskyldninger

André Previn, der døde i februar i en alder af 89, blev blandt andet kendt for sin musik til over 50 film og modtog fire Oscars for sin originalmusik eller sine arrangementer til filmene ’Gigi’ (1958), ’Porgy & Bess’ (1959), ’Irma la Douce’ (1963) og ’My Fair Lady’ (1964).

Han komponerede desuden musik til afsnit i serien om hunden ’Lassie’, klassikeren ’Elmer Gantry’ fra 1960 med Burt Lancaster, Jean Simmons og Shirley Jones i bærende roller og ’Bells are Ringing’ fra samme år med Judy Holliday og Dean Martin i front.

Previn bliver ofte fremhævet for sin fusion mellem jazz, populærmusik og klassisk musik og efterlod sig blandt andet 14 koncerter, en strygersymfoni og et rigt kammermusikkatalog. Han var gennem årene chefdirigent for Houston Symphony Orchestra, Pittsburgh Symphony Orchestra, Los Angeles Philharmonic og Oslo-Filharmonien.

En talsperson for Emmy-showet udtalte efterfølgende, at producerne bag »undskylder fejlen dybt«, og at »alle mindeord på filmakademiets hjemmeside ledsages af de korrekte billeder af Hr. Previn«, bedyrer de ifølge New York Times.