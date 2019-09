Dansk film valgt til Oscar-kandidat

Tre kandidater har været i spil, men tirsdag eftermiddag besluttede den danske Oscar-komité at reducere feltet til en film.

’Dronningen’, der er instrueret af May el-Toukhy, bliver dette års bud på en dansk Oscar-vinder, oplyser Det Danske Filminstitut i en pressemeddelelse.

Dermed er ’Dronningen’ vejet og fundet tungere end de to andre kandidater på den danske shortliste, ’Før frosten’ af Michael Noer og ’Ser du månen, Daniel’ af Niels Arden Oplev.

»Vi ser ’Dronningen’ som et originalt dansk bidrag, der med sin amerikanske distributør i ryggen har chancen for at sætte et aftryk i konkurrencen om en Oscar-nominering«, udtaler filminstituttets direktør Claus Ladegaard i pressemeddelelsen.

’Dronningen’ vandt publikumsprisen på Sundance Film Festival i vinter og blev hyldet med en stjerneregn fra de danske anmeldere. Politikens anmelder, Kim Skotte, gav den 6 hjerter og kaldte filmen »et nyt hovedværk inden for dansk film«.

Filmen har Trine Dyrholm i hovedrollen, der spiller en advokat, der forfører sin 17-årige stedsøn. Den vandt også publikumsprisen på Göteborg Filmfestival, hvor den desuden vandt for bedste nordisk film og bedste skuespil til Trine Dyrholm.

’Dronningen’ er desuden nomineret til Nordisk Råds Filmpris.

Den skal nu kæmpe med en række andre film om at komme på den shortliste af ikke-engelsksprogede film, der bliver endeligt indtillet til en Oscar.