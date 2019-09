'Dronningen'-instruktør står bag ny Karen Blixen-film

Et halvt år efter at instruktøren May el-Toukhy modtog årets største filmroser for filmen ’Dronningen’ med Trine Dyrholm i den altoverskyggende hovedrolle, offentliggør instruktøren nu sit næste projekt, nemlig en film over Karen Blixens liv bygget på Tom Buk-Swientys bog.

Filmen hedder ‘Løvinden’ og handler om Blixens liv på kaffefarmen i Kenya 1914-1931.

May el-Toukhy siger i en pressemeddelelse:

»Jeg har altid opfattet Karen Blixen som et offer. Som en kvinde, der led en krank skæbne og betalte en høj pris på det personlige plan, trods den store anerkendelse, hun opnåede i sit professionelle virke som forfatter. Men da jeg læste Tom Buk–Swientys bog, gik det for alvor op for mig, at hendes liv i Afrika var fyldt af modsætninger. Hun var ikke kun et offer for andres vilje og uvilje. Hun var også dominerende, egenrådig og i sine følelsers vold«.

El-Toukhy siger, at Blixen »er den perfekte hovedkarakter i mine øjne, også på grund af hendes menneskelige fejlbarlighed.

Vores nationale ikoner har krav på at blive fortolket og genfortalt med den store kompleksitet, der i sidste ende har gjort dem til ikoner«.