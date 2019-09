For få uger siden rejste en række kvinder sig med beskyldninger om seksuelle chikane mod Plácido Domingo. Nu er sagen kulmineret med, at den verdensberømte operastjerne trækker sig fra alle fremtidige optrædener på berømt New York-opera.

Efter at en række kvinder gennem de seneste uger har beskyldt Plácido Domingo for seksuelle overgreb, måtte en af verdens mest kendte operasangere tirsdag kapitulere og trække sig fra den berømte opera The Met i New York.