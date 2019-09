Gammel kone bliver mangemillonær: Mesterværk fra renæssancen hang i køkken i årevis. Lige over en kogeplade

Maleriet her – et motiv af Kristi lidelse – er i god stand, hvilket må siges at være heldigt. Dels fordi maleriet menes at være malet i 1280 af den italienske maler Cimabue, hvorved det har en del år på bagen. Dels fordi det i en årrække har hængt i al ubemærkethed i køkkenet hos en ældre fransk kvinde, som ifølge avisen The Guardian havde placeret det lige over en kogeplade.

Fra denne ydmyge placering er mesterværket netop blevet genopdaget og vurderes at være op til 44 millioner kroner værd.

Historien begynder i sommer, hvor en medarbejder fra et auktionshus i den franske by Senlis dukkede op i den ældre kvindes 1960’er-hus, efter at hun var blevet bedt om at vurdere, om der var noget af værdi blandt husets inventar. Den ældre kvinde, der er i 90’erne, skulle nemlig flytte ud.

»Jeg havde en uge til at komme med min ekspertvurdering af husets indhold og så tømme det«, har auktionshusets ekspert, Philomène Wolf, fortalt avisen Le Parisien.

»Hvis jeg ikke gjorde det, ville alt ryge på lossepladsen«.

Men så snart eksperten trådte indenfor, spottede hun maleriet, som altså senere blev vurderet til at være et sjældent værk af den italienske renæssancemaler Cimabue fra Firenze.

Den ældre kvinde og hendes familie har ønsket at være anonyme. De har fortalt, at de troede, maleriet var et gammelt russisk ikonmaleri og har ingen idé om, hvor det kommer fra.

Maleriet bliver solgt ved en auktion 27. oktober. Vurdering: Mellem 30 og 44 millioner kroner.