Fire hjerter til kontroversielt teaterstykke om Kundby-pigen: »Ingen forstår mig. Ingen ved, hvem jeg i virkeligheden er«

’Kundby-pige med slør’ eller ’De ti små tændhætter’. To forestillinger stiller skarpt på, hvad der skal til for at frembringe en bombepige. Forestillingernes eksistensberettigelse er at bibringe os større forståelse for fænomenet Kundby-pigen.

FOR ABONNENTER

Lyt til artiklen 07:53

Hvor tæt kan man gå på en bombepige? Det har skabt debat, at Teatret Fair Play og Teatret st. tv begge har valgt at sætte sagen om Kundby-pigen op som forestilling. Kritikken, der primært har rettet sig mod Fair Play i Holbæk, som er Kundby-pigens hjemstavnskommune, er især gået på, at man ikke skulle ribbe op i den triste sag, men lade pigen afsone sine 8 års fængsel uden mere spotlight. Selv har hun, der i dag er 19, gennem sin advokat protesteret over for Fair Play, der havde tilsendt hende manus. For hende var problemet, at det ikke var til at skelne sandt fra falsk.