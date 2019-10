Nu vil danskerne hellere undvære Facebook end MobilePay

I flere år har det nærmest været en folkesport at forudsige Facebooks fald fra pladsen som verdens mest populære og flittigst brugte sociale medie. Og nu synes virkeligheden omsider at makke i hvert fald en lille smule ret og så småt begynde at ligne de dystre spådomme.

I det seneste par år har Facebook således været på tilbagetog i samtlige de 7 vestlige lande, hvor den digitale analysevirksomhed AudienceProject har gransket brugen af sociale medier på basis af 13.000 respondenter, som har deltaget i en undersøgelse: USA, Storbritannien, Tyskland, Danmark, Sverige, Norge og Finland.

Facebook er fortsat det sociale medie, som suverænt flest bruger – også i Danmark. Og 8 ud af 10 danske brugere oplyser, at de er på Facebook hver dag. Men forspringet svinder ind år for år. Og ikke i alle lande er Facebook længere det sociale medie, som brugerne nødigst vil undvære.

I Tyskland vil et klart flertal således hellere gå af med Facebook end med mailtjenesten WhatsApp Messenger, som er meget brugt syd for grænsen. Og i Danmark slår betalingsappen MobilePay lige akkurat Facebook som den app, flest betegner som uundværlig for dem.

At særligt unge brugere forlader Facebook i disse år, bekræfter undersøgelsen fra AudienceProject. Og det er også særligt unge brugere, der fortæller, at de overvejer at forlade Facebook.

Også på tværs af aldersklasser er Facebook nu det sociale medie, som flest siger, at de har overvejet af forlade, ikke færre end hver tredje bruger. Flest i Storbritannien, hvor 34 procent angiveligt overvejer eller har overvejet at forlade Facebook. I Danmark ser det kun ud til at være 10 procent.

Helt fortvivlede behøver de nu ikke at blive i Facebooks hovedkvarter nær San Francisco. Facebooks tilbagegang mere end opvejes nemlig af tilstrømningen til to andre sociale medier, WhatsApp Messenger og Instagram, som Facebook ejer.

Hvad vi bruger sociale medier til

Folk i de 7 lande har i snit 20 apps på deres mobiltelefon. Danskerne 21. Og de apps, vi bruger mest tid på, er tydeligvis de sociale mediers – fulgt af e-mails, besøg på browsere og nyheder, viser undersøgelsen.

Næsten 9 ud af 10 oplyser, at de bruger sociale medier til at holde kontakt med venner og familie. Hver 4. siger, at de bruger de sociale medier til at få nyheder. Og godt 4 ud af 10, at de er der for at blive underholdt.

Kun et lille mindretal mener nu, at sociale medier har en negativ effekt på deres liv. I Danmark er det 12 procent.

Men hvilke sociale medier brugerne foretrækker, er der nu store forskelle på fra land til land. Spørger man, hvilken app folk nødigst vil undvære, svarer flertallet i USA og Norge Facebook, mens kæledæggen i Storbritannien, Tyskland og Finland er WhatsApp Messenger.

Mærkelige skandinaver

Og så er der to lande, som stikker helt af, Danmark og Sverige, hvor vi har knyttet os så stærkt til vores betalingsapps – herhjemme MobilePay – mens kun et fåtal benytter sig af den slags i resten af verden. I Danmark er det især de ældre brugere, som nødigst vil undvære MobilePay.

Næst efter MobilePay er de apps, som danskerne nødigst vil undvære, Messenger, Instagram og Snapchat.

Kvinder og mænd (som er de eneste køn, der er opført i undersøgelsen) har tilsyneladende heller ikke helt de samme præferencer, når det gælder apps. MobilePay er således en smule mere populær blandt kvinder end blandt mænd. Det er Facebook nu også. Mens hele 4 ud af 10 danske mænd bruger LinkedIn.