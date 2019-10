Københavnsk biograf laver sin egen streamingtjeneste

Grand Teatret i København gør det nu muligt at leje nogle af biografens smallere film, der ellers kan være svære at finde, når de først er væk fra det store lærred.

Mens Viaplay, TV 2 Play, Netflix og HBO fortsat satser på et bredt publikum, kommer der nu en ny streamingtjeneste til dem, der elsker kunstfilm.

Den lille biograf Grand Teatret i Mikkel Bryggers Gade i det indre København har altid slået sig op på at vise kvalitetsfilm, hvor smalle og kunstneriske de end måtte være.

De sidste mange år har det også været et af de eneste steder i København, hvor man har kunnet se de film, der i mindre grad har henvendt sig til et mainstreampublikum. Og når filmene først var kørt, har de ofte været svære at opstøve igen.

Nu kan alle dog samle op på biografens bagkatalog hjemme i sofaen.

Biografen har nemlig lanceret Grand Hjemmebio både på internettet og som en app. Biografdirektør Kim Foss mener selv, at de er de helt rigtige til at åbne sådan en form for tjeneste.

»Der er flydt meget vand i åen, siden Grand Teatret åbnede anden juledag 1913. Med over 100 års erfaring med kvalitetsfilm mener vi at ligge inde med nok viden og filmkærlighed til også at favne filmkigningen derhjemme. Udbuddet på Grand Hjemmebio er – som i biografen – nøje udvalgt efter, hvad vi synes er det absolut bedste på filmfronten«, citeres han i en pressemeddelelse.

Ikke den eneste smalle tjeneste

Lige nu ligger der mere end 180 forskellige titler, og der vil løbende blive tilføjet både nye og gamle film.

Blandt andet kan man lige nu se den danske ’Dronningen’ med Trine Dyrholm, den ungarske ’Sauls søn’, den franske ’Amour’ eller den japanske ’Your Name’.

Filmmagasinet Ekko vurderer på deres hjemmeside, at Grand Hjemmebio kommer til at ligge i hård konkurrence med andre smalt fokuserede tjenester som FilmLounge og Filmperler, der henholdsvis er drevet af de små distributionsselskaber 41 Shadows og Angel Films.

Specielt fordi området trods alt må regnes for relativt lille.

Det koster ikke noget, at oprette en profil på den nye tjeneste. Man betaler kun for de film, man lejer.