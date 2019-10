Björn Ulvaeus fra ABBA: Greta Thunberg er en ny Pippi Langstrømpe og en velsignelse i en verden fuld af influencers og realitystjerner

Den 16-årige svenske klimaaktivist Greta Thunberg får nu opbakning fra en verdensberømt landsmand.

»Patriarkatet ryster i bukserne af skræk over en 16-årig pige med superkræfter, hun er alle populistiske mørkemænds største rædsel«, skriver den svenske komponist og ABBA-bagmand, Björn Ulveaus i et debatindlæg, han har sendt til det svenske nyhedsbureau TT.

Det sker halvanden uge efter, at den 16-årige svenske klimaaktivist holdt en følelsesladet og omdiskuteret åbningstale ved FN’s klimatopmøde i New York.

»Hvor vover I? I har stjålet mine drømme og mine barndom med jeres tomme ord«, sagde hun blandt andet.

Björn Ulvaeus kalder Greta Thunberg for en »direkte, stædig og velreflekteret Pippi Langstrømpe«.

»Hun har superkræfter. Jeg tror, Astrid Lindgren ville have kunnet lide hende«, siger han ifølge Dagens Nyheter.

I en video fra Reuters, som blandt andre Irish Times har delt, siger Björn Ulvaeus endvidere, at alle unge mennesker har brug for rollemodeller.

»Og som rollemodel er Greta Thunberg en velsignelse i en verden fuld af influencers og realitystjerner. Jeg tror ikke, det har været hendes mening, men Greta Thunberg har givet Me too-bevægelsen et nyt momentum. Hun er en feministisk udfordring, der kommer fra en anden vinkel«.

Og uanset om man er enig med den unge klimaaktivst eller ej, må man beundre hendes mod og hendes styrke, mener Björn Ulvaeus.

»Hendes kritikere er desværre i stort omfang ældre mænd som mig. Det traditionelle patriarkat. De som synes, at unge svenske kvinder skal være sexede. Hun driver nogle mennesker - især mænd - til vanvid. Jeg har svært ved at forstå, hvor al den vrede kommer fra. Og hvordan man kan synke så dybt, at man kritiserer et barns udseende«, siger han.

Foto: Astrid Dalum Björn Ulvaeus sammenligner Greta Thunberg med Pippi Langstrømpe og roser hendes kamp for klimaet.

Og understreger, at det er »en enorm bedrift« at at skabe en global massebevægelse på under et år.

»Presset fra millioner af unge mennesker, som vi mærker nu, var der ikke før. Vi ved ikke præcis, hvad det vil føre til. Vi ved bare, at det vil føre til noget, som ikke var sket, hvis Greta Thunberg ikke havde besluttet sig for at demonstrere foran den svenske riksdag for lidt over et år siden«, siger Björn Ulvaeus i videoen.

Greta Thunberg startede sin kamp for klimaet, da hun i august 2018 tog opstilling uden for den svenske Riksdag med et håndskrevet skilt med teksten ’Skolstrejk för klimatet’.

Siden har hun hver fredag pjækket fra skole for at få politikere til at tage klimaproblemerne alvorligt - og inspiret skoleelever over hele verden til at gøre det samme.

I marts blev Greta Thunberg nomineret til Nobels Fredspris.