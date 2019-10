Museum er svært udfordret med at finde plads til kunstner, hvis værker måler 10 gange 10 meter

En dreng står midt i et bjerg af afhuggede hoveder uden at være påvirket af sine omgivelser.

Det er et maleri, endda et makabert maleri – og manden bag billedet hedder Jacob Rantzau. Han er en ung kunstner født i 1973 i Aalborg, og den aktuelle udstilling, ’So Far Away’, er hans første soloudstilling i fem år.

Rantzaus billeder har karakter af at være værkinstallationer, for nogle af dem måler op til 10 gange 10 meter. Dermed er malerierne også blevet en udfordring for Vendsyssel Kunstmuseum i Hjørring, hvor udstillingen finder sted. Størrelsen kan man ikke få et dækkende indtryk af på en computerskærm - og slet ikke på en mobil.

Her må motivet tale for sig selv.

I sit maleri tager Jacob Rantzau gerne livtag med de helt store problemer, som sætter en dagsorden i vores verden. Og et af problemerne er fomo. Det er en forkortelse for udtrykket eller tilstanden Fear of Missing Out, altså angsten for at gå glip af noget.

Det er en angst, som mange mennesker har aktier i. For vi oplever ofte at føle os helt handlingslammet ved udsigten til alle de aktiviteter, som vi synes, at vi bør tage del i.

Men det er en erfaring, at når vi som individer i et informationssamfund bliver stillet over for tilstrækkelig mange valgmuligheder, bliver vi gerne meget mindre tilfredse med de valg, vi overhovedet træffer.

Og Facebook har ikke gjort mulighederne mere overskuelige. Det voksende informationsflow gør os forvirrede og usikre på os selv.

’So Far Away’ på Vendsyssel Kunstmuseum varer til 5. januar 2020.