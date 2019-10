»Der foregår noget råddent her«: Ny australsk tv-dokumentar hænger Danmark ud som et stærkt højreorienteret land

Australsk journalist har været på rundrejse i Danmark og konkluderer, at et frihedselskende land har vendt sig mod sine minoriteter og befinder sig i en identitetskrise.

En australsk journalist træder ind i Vindeby Bageri nær vandet i Svendborg, køber et par spandauere og går så ned til havnen. Humøret er højt. Opstemt klassisk musik spiller i baggrunden.

»Men Danmark er ikke kun wienerbrød og sejlture«, lyder det så fra journalisten, udenrigskorrespondenten Hamish Macdonald, som i sommer besøgte Danmark for at undersøge et »frihedselskende land« i »identitetskrise«.

»Der foregår noget råddent her«.

I en ny dokumentarudsendelse, som netop har haft premiere på den australske tv-kanal ABC og desuden kan ses på Facebook, tegner Hamish Macdonald et portræt af Danmark som en stærkt højreorienteret nation.

»Landet, som blev berømt for at redde sin jødiske befolkningsgruppe fra nazisterne under Anden Verdenskrig, har vendt sig mod sine minoriteter«, siger journalisten i introen til udsendelsen.

Den danske ambassadør i Australien, New Zealand og Fiji kritiserer på Twitter udsendelsen for at være unuanceret.

»Danmark har faktisk også gjort sit, når det handler om at modtage flygtninge. Det billede, som tegnes i #ForeignCorrespondent @ABCTV var ikke så balanceret, som man kunne have forventet. Mainstream synspunkter er slet ikke repræsenteret«, skriver Tom Nørring.

»Ninja og terrorist«

Udsendelsen fortæller om de 100 udlændingestramninger, som blev gennemført af udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) og den tidligere borgerlige regering. Og journalisten møder en række aktører i den danske debat om flygtninge og udlændinge.

Hamish Macdonald spiser frikadeller sammen med lokalpolitikeren Frank Nørgaard fra Dansk Folkeparti, som i Randers var med til at gøre det obligatorisk for kommunale institutioner at servere svinekød.

Den australske journalist taler også med en muslimsk kvinde, som oplever, at folk kalder hende »ninja og terrorist«, fordi hun bærer burka. En kvinde, som ifølge udsendelsen er blevet »drevet indendørs af burkaforbuddet«.

Hamish Macdonald møder også den dansk-iranske komiker og skuespiller Ellie Jokar, der på YouTube er kendt for at interviewe forskellige kendte personligheder i sin lyserøde taxa.

I udsendelsen siger Ellie Jokar, at hun oplever, at der er en kløft mellem danskerne og muslimerne, som »ikke kan finde ud af at kommunikere med hinanden«.

’Sikke noget lort’

Også den islamkritiske og racismedømte partistifter af Stram Kurs, Rasmus Paludan, optræder i udsendelsen, hvor han beder den australske journalist om at tage alle danske muslimer med til Australien.

Netop Australien har vakt international opsigt og mødt fordømmelse i FN for at placere flygtninge under kritisable forhold på øerne Manus Island og Nauru.

Skal man dømme ud fra introen, bliver der ikke holdt igen med dramatiske virkemidler i udsendelsen, hvor skyerne hænger tungt over Christiansborg, mens strygermusik sætter en dyster stemning. Udsendelsen har desuden fået navnet ’The State of Danmark’ med henvisning til Shakespeares Hamlets formulering om, at der er noget råddent i Danmarks rige.

Også på Facebook, hvor udsendelsen er frit tilgængelig, er der kritik af dokumentaren.

»Sikke noget lort! Meget ensidig, taler med få meget højreorienterede, men afspejler ikke flertallet af danskerne! Selvom der nok er en grad af sandhed over den ensidede journalistik«, skriver en seer.