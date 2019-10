Hjemløshed, misbrug, mobning: Virkelige problemer er rykket ind i 'Sesame Street'

Dukken Karli fortæller i en række shows om sin mor, som er stofmisbruger. Karli er dog langtfra den eneste muppet, der åbner op om et problem, som virkelighedens børn står over for.

’Sesame Street’ sætter fokus på et nyt emne: stofmisbrug.

Det gør programmet i sit seneste show, hvor man præsenterer nogle af karakterernes baggrund for »at forklare svære emner for børn«.

I showet, som er en amerikansk tv-serie for børn med dukker i hovedrollerne, sættes der fokus på emnet misbrug.

Her fortæller den grønne muppet med gult pjusket hår om sine oplevelser med en mor, der var misbruger, skriver BBC.

I flere videoer fortæller den seks og et halvt år gamle Karli om sin mor, som nu er i behandling for sit misbrug, til Elmo og sine andre muppet-venner. Her forklarer Elmos far, Louie, også, hvad misbrug egentlig er.

Dukken Karli blev introduceret som et plejebarn i showet tilbage i maj, da hendes mor var i behandling, som seerne for nylig har fået fortalt. Det er med fokus på børn og forældre, der på en eller anden måde er påvirket af misbrug, som Sesame Workshop, en non-profit organisation bag showet, i onsdags offentliggjorde, at de har fokus på at hjælpe ved at adressere problemet.

Hjemløse og autistiske muppets

Videoerne er tilgængelige på engelsk og spansk på ’Sesame Street’s hjemmeside.

»Misbrug ses ofte som et ’voksenproblem’, men det påvirker også børn på måder, som ikke altid er synlige. At have en forælder, der kæmper med misbrug, kan være en af de mest isolerende og stressfulde situationer, børn og deres familier kan stå over for«, siger Sherrie Westin, ansvarlig for social påvirkning og filantropi på ’Sesame Street’.

I online-episoderne, hvor Karli åbner op omkring sin misbrugsmor, fortæller hun om sine ’specielle børnemøder’, hvor hun er sammen med andre børn, som er i samme situation som hun selv. Hun er dog langtfra den eneste dukke, der åbner op om et problem, som virkelighedens børn står over for.

I serien møder man også Salia, en tiårig fra Californien, hvis forældre har været gennem samme misbrug. I december sidste år introducerede showet dukken Lily, en hjemløs muppet, som har været nødsaget til at forlade sit hjem og har boet forskellige steder siden da. Tilbage i 2017 blev den autistiske muppet Julia introduceret. Serien har ligeledes gæstet børn, som har været udsat for mobning eller har forældre i fængsel.

Omkring 5,7 millioner børn i USA under 11 år lever med en forælder, der har et misbrug. Ifølge det amerikanske center for sygdom, kontrol og forebyggelse har der mellem 1999 og 2017 været knap 400.000 dødsfald, som har været relateret til misbrug. Hver dag dør omkring 192 af en overdosis i USA.