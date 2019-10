Få overblik over næste uges kultur: Louvre lukker langt om længe op for den mest ventede kunstbegivenhed i hele 2019

FOR ABONNENTER

Den mest ventede kunstbegivenhed i 2019! Sådan lyder Louvres egen beskrivelse af udstillingen med den italienske renæssances store multigeni Leonardo da Vinci, som løber af stablen på torsdag. Anledningen er 500-året for Leonardos død – på Château du Clos Lucé i Frankrig, hvilket er årsagen til, at 5 ud af i alt 15 sikre Leonardo-malerier er endt på Louvre, bl.a. det gådefulde ’Mona Lisa’. Det er lykkedes museet at samle i alt 140 værker, udført af eller tilskrevet Leonardo, og maleriet af ’Salvator Mundi’ (der for to år siden fik hammerslag på 450 millioner dollars) hævdes at være blandt dem. 150.000 entrébilletter er solgt på forhånd. Så regn med at skulle stå i kø! Lige til 24 februar.