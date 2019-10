Fuck! Shit! Pas på, hvad du siger, når dine børn lytter med

Vil du have børn, der ikke bander, må du rense ud i eget ordforråd, for børn kopierer de voksne, skriver Marianne Rathje i denne klumme om ugens ord. Og som voksen skal man være opmærksom på, at et uskyldigt ord som ’baby’ af de mindre børn opleves som et groft udtryk.