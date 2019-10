Greta Grotesk: Greta Thunbergs håndskrift er kommet som skrifttype

Her er den perfekte skrifttype til dig, som brænder for at sige magten midt imod, skrive digre manifester om klimakrisen eller blot tilføre dine ord et touch af dem, der gør.

En amerikansk designer har af de håndskrevne blokbogstaver på den svenske klimaaktivist Greta Thunbergs nu verdensberømte skilt, ’SKOLSTREJK FÖR KLIMATET’ fra sommeren 2018, destilleret en ny skrifttype, Greta Grotesk.

Skrifttypen, der ligger til gratis download, blev ifølge designeren, Tal Shub, skabt i rørelse over Thunbergs evne til at inspirere til handling, siger Shub, der som medstifter af en startup-virksomhed promoverer et krus til afskaffelse af engangsplastik.

Men samtalen om skiltet viste også, hvordan meget få af os bemærker det »kraftfulde design«, der bærer budskabet frem, siger han i en udtalelse: »Det er der lige foran os, men vi lægger ikke mærke til det«.

Foto: Tt News Agency/Ritzau Scanpix

Skrifttyper har stor betydning

At en skrifttype kan komme til at bære andet end blot ordenes formelle betydninger med sig, vil de fleste dog nikke genkendende til, hvis de i dag ser et tilsvarende skilt sat med skrifttypen Fraktur, som mange vil kalde gotiske bogstaver.

Her vil den tidlige nazismes flittige brug af typen i den politiske propaganda ofte vække dystre associationer. I 1800-tallets og dele af 1900-tallets Tyskland var valget mellem Fraktur og den romersk inspirerede Antikva direkte genstand for årelange ideologiske fejder, hvor Fraktur blev fremhævet som særlig urtysk, og forbundskansler Otto von Bismarck sendte bøger skrevet i Antikva retur med ordene: »Tyske bøger skrevet med latinske bogstaver læser jeg ikke«.

Men Antikva vandt også i Tyskland, og i årene frem til i dag skulle en lille håndfuld skrifttyper komme til at dominere i hele den vestlige verden.

Måske især den, avisen The Times indførte i 1931 i London, og som blev kendt fra et utal af bøger, men ikke mindst som standard i pc-alderens tekstbehandlingsprogrammer, Times New Roman. Med sin enorme udbredelse har den i dag mistet enhver anden betydning, den måtte have haft.

Og netop betydningsløshed var en del af det erklærede mål med den schweizisk udviklede Helvetica fra 1957. Variationer af skrifttypen blev de globale varemærkers fortrukne, kan vi endnu læse af logoer for Lufthansa, Microsoft, Panasonic, Blaupunkt, Toyota, BMW, Motorola, Texaco, Nestlé, General Motors, Tupperware, Oral-B, Skype og så videre.

Ligesom den nye Greta-hyldest er Helvetica af typen Grotesk, hvor designeren groft sagt har smidt bogstavernes fødder og øvrige vedhæng bort. Men hvilken betydning, Greta Grotesk får, afhænger af, hvordan den bliver brugt.

Denne artikel er skrevet med Capitolium News.

Billede:: Tal Shub