Susanne Bier har lavet den mest sete Netflix-film i 2019

Susanne Biers film ’Bird Box’ med Sandra Bullock i hovedrollen blev den mest sete egenproducerede film på Netflix i det seneste år.

I løbet af de første fire uger efter premieren blev serien set af 80 millioner, viser en opgørelse, Netflix har sendt til sine aktionærer i oktober.

Lige i hælene har Bier filmen ’Murder Mystery’ med Adam Sandler og Jenifer Aniston i hovedrollerne, der blev set af 73 millioner i løbet af den første måned.

Den mest sete egenproducerede tv-serie i samme periode er science fiction-horror-serien ’Stranger Things’ med 64 millioner seere i de første 28 dage efter premieren på sæson 3. Serien har ramt et stort ungt publikum og findes eksempelvis også som Lego.

Overraskende nok har meget omtalte serier som ’House of Cards’, ’Black Mirror’, ’Mindhunter’ og ’Orange is the New Black’ ikke fundet vej til top-10.

Serien ’Unbelievable‘, der er baseret på en virkelig voldtægtssag, blev set 32 millioner gange i løbet af de første 28 dage på streamingtjenesten, skriver Netflix i brevet til aktionærerne. Det placerer den på en 7.-plads på listen over de 10 mest sete serier.

Man skal have set mindst 70 procent af en film eller af et afsnit af en serie for at tælle med i statistikken.

Netflix har knap 160 millioner abonnenter.