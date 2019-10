Afhørt af Secret Service: Hemmelige agenter troede, at Eminem ville skade Ivanka Trump

Det viser sig, at Secret Service har afhørt den amerikanske rapper Eminem. Det har de gjort for at sikre sig, at detroit-rapperen ikke for alvor ville føre nogle af de trusler, han synger om, ud i livet.

Det fremgår af en aktindsigt, BuzzFeed News har søgt.

For de seneste år har det nemlig ikke kun været andre rappere eller musikere, som Eminem har ristet i sine tekster.

Siden Donald Trump blev præsident har kunstneren med det borgerlige navn Marshall Mathers nemlig været ekstra vred og har ved flere lejligheder sunget om at skade både præsidenten selv og også datteren Ivanka Trump.

Ivanka i bagagerummet

Det var dog først da en medarbejder på det kulørte netmedie TMZ den 15. december 2017 gjorde Secret Service opmærksom på, at sangen ’Framed’ på det netop udgivne album ’Revival’, at der blev taget affære.

I andet vers synger Eminem:

»Donald Duck’s on, there’s a Tonka Truck in the yard / But dog, how the fuck is Ivanka Trump in the trunk of my car? / Gotta get to the bottom of it to try to solve it / Must go above and beyond, ’cause it’s incumbent upon me / Plus I feel somewhat responsible for the dumb little blonde / Girl, that motherfuckin’ baton twirler that got dumped in the pond / Second murder with no recollection of it«.

Sammenlagt med den freestyle-rap Eminem leverede ved samme års Hip Hop Awards og et interview han gav med Vulture få dage senere vurderede Secret Service 20. december 2017, at de ville hive ham ind til afhøring.

Rappede under afhøring

Den 16. januar 2018 blev Eminem så afhørt.

Ifølge det 40 sider lange dokument rappede Eminem teksterne ud, da agenterne begyndte at læse op, hvilke det drejede sig om. Næsten alt andet er ifølge BuzzFeed News streget over.

Få dage senere besluttede Secret Service at lægge sagen ned.