Mød Adrenaline: Asterix får sin første kvindelige helt i 60 år

Adrenaline er datter af en berømt gallerhøvding, og hun viser sig at være en større mundfuld, end Asterix og Obelix havde forventet.

Tegneserier. Har man læst bare et af de 37 tidligere udgivne tegneseriehæfter med Asterix og Obelix, vil man vide, at den eneste kvindefigur, der reelt interagerer med de to gallere er en blond sensuel skønhed, der ofte forvirrer Obelix.

Og så stopper kvinders rolle i serien ligesom der, som illustratoren Didier Conrad fortæller ifølge The Guardian.

Men i det nyeste hæfte med titlen ’Asterix og høvdingens datter’ er der for første gang i seriens 60-årige levetid en stærk, central og anderledes kvindekarakter. Adrenaline hedder hun. Hun er datter af en berømt gallerhøvding, som romerne har taget til fange. Derfor skal Asterix og Obelix beskytte hende, før legionerne også får fat på hende. Det viser sig dog at teenagepigen med det lange røde og flettede hår er en lidt større mundfuld, end de to gæve gallere forventer.

Og præcis, hvordan den unge særegne kvinde skulle se ud, er noget som både forfatteren Jean-Yves Ferri og Didier Conrad har tænk meget over.

»Vi ville ikke lave en karakter, der var baseret på sin tiltrækkende side. Adrenaline er lige stoppet med at vokse, men er ikke fuldt udviklet endnu. Så alt hvad der er feminint ved hende findes i hendes ansigt«, fortæller Conrad.

Også hendes kropsholdning er der tænkt over således, at hun starter teenage-tvær og lettere skrutrygget, men ender med at rette sig ud, som hun finder sig selv. Hæftet er blevet tryk i 5 millioner eksemplarer i Europa.