Jeg gjorde et chokerende fund i familiesommerhuset: I en kasse med gamle privatfotos dukkede hun op. Tyskerpigen

Fundet af en stak gamle fotografier i en kasse i et sommerhus fører til spørgsmålet, om familiehistorien skal revideres for Politikens Camilla Stockmann. Historien om de kvinder, man kaldte tyskertøser og feltmadrasser, er stadig en af besættelsestidens sværeste. I disse år forsvinder de sidste af dem, og kvinderne tager for de flestes vedkommende deres historie med sig i graven, skriver hun i denne kommentar.

Vi havde ikke bemærket den tidligere: papkassen i min mands families sommerhus. Det var midt i efterårsferien, og vi var egentlig i færd med at rydde op i annekset, men da vi åbnede kassen, var vi nødt til at sætte os på kanten af en briks for at kigge, fordi den viste sig at rumme fotos i sort-hvid fra første halvdel af det 20. århundrede.