Kæmpe murstensværk af Per Kirkeby kan nu for første gang ses – i Belgien

Automatisk oplæsning Beta

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Et belgisk galleri, Axel Vervoordt Gallery, har åbnet en udstilling med murstensskulpturer af danskeren Per Kirkeby. Det er ikke første gang, at disse kontroversielle skulpturer kan ses i byen Antwerpen. For tager man en tur lidt uden for bykernen, kommer man til Middelheim, der er et af verdens mest kendte udendørs- eller friluftsmuseer for moderne billedhuggerkunst.

Her har der i flere årtier befundet sig en skulptur af den danske billedhugger, et temmelig stort og nærmest labyrintisk værk fra 1993, som man kan blive helt væk i, hvis man går indenfor. Den står på en græsplæne, under himlen, som noget af tiden er blå. Men skulle det komme til at regne, bliver man gennemblødt.

Uanset at de er skabt af mursten, er de kunst

For Kirkebys skulpturer har ikke noget tag. De er ikke arkitektur. Og de er ikke lavet for at afhjælpe manglen på billige boliger. Uanset at de er skabt af mursten, er de kunst.

I Axel Vervoordt Gallery, i Wijnegem, en forstad til Antwerpen, kan man se på disse værker af Kirkeby tørskoet. I samarbejde med bl.a. Wienerberger Nv (en producent af byggematerialer, bl.a. mursten), Arne Fremmich (Kirkebys partner) og Galleri Susanne Ottesen (en af Kirkebys kunsthandlere) har man samlet en række murstensskulpturer, som efter sigende ikke har været vist, siden de blev ’bygget’ på Læsø helt tilbage i 1980’erne. Læsø var stedet, hvor Kirkeby normalt tilbragte sine somre.

Gruppemøde

Hertil kommer så en temmelig stor sag fra 1991, ’Nordhorn’, der er tre meter høj og har et grundareal på 8 meter gange 8 meter, og som først er realiseret i forbindelse med den aktuelle udstilling. Værket kan beskrives som et gruppemøde mellem otte store cylinder- eller siloformede konstruktioner, hvor de syv af dem omkranser den ottende.

Foto: Jan Liégeois

Selvfølgelig kan man forsvinde ind i ’Nordhorn’, ligesom man kan det med skulpturen i Middelheim Museum. Det er faktisk meningen med disse arbejder, at man skal kunne gøre det samme med dem, som man normalt gør med huse: Man skal invadere dem og tage dem i besiddelse for at kunne opleve dem. De skal ikke nydes på afstand.

Taler man om inspirationen til dem, kommer man ikke uden om en bygning som Grundtvigskirken på Bispebjerg

De er også lavet med den samme type røde mursten, som man især tidligere byggede huse og kirker med, ikke mindst i Danmark. Taler man om inspirationen til dem, kommer man ikke uden om en bygning som Grundtvigskirken på Bispebjerg.

Det var i denne store kirkes umiddelbare nærhed, at Kirkeby tilbragte sin barndom. Det var i den, at han blev døbt, konfirmeret og senere gift, og det var fra den, at han i maj sidste år blev bisat.

Udstillingen i Axel Vervoordt Gallery er den første om kunstnerens murstensskulpturer, der finder sted efter hans død. Den varer til 22. februar 2020.