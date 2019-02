Han elskede mursten: Denne bog om Per Kirkeby som arkitekt er fremragende

Hvad disse tanker kan betyde, når man fører dem over i funktionel arkitektur, kan man se i Aars, hvor Kirkeby sammen med arkitekten Jens Bertelsen skabte en tilbygning til Vesthimmerlands Museum, hvor facaden med dybe skyggenicher i taktfaste foldninger skaber drama i den 10 meter høje mur. Plumpe former og associationer til pyramider, middelalderborge og geologiske forskydninger inden for noget, der godt kan forsvares som et stramt modernistisk sprog. Det er godt klaret.

Tykke støttepiller ligner geologiske forskydninger uden på Stenhuset ved Skærum Mølle, der selv ligner en kirke, men rummer en geologisk stensamling. Foto fra bogen: Jens Frederiksen

De stod også bag et forslag til kunstmuseet ARoS i Aarhus, der blev nummer 2 i konkurrencen. Muligvis var det som udstillingsmaskine ikke så fleksibelt som det vindende og byggede forslag, men det ville uden tvivl have været en mere interessant bygning både som et skulpturelt foldet murstensværk i byen og som en borg for kunsten at gå på oplevelse i.

Let pen og vægtig viden

Professor Thomas Bo Jensen er en af landets bedste formidlere på ekspertniveau. Han skriver flydende og bredt engagerende på en bund af et meget højt vidensniveau. Med ekspertens tyngde skriver han let som en journalist. Man bliver taget i hånden, og man kan være sikker på at blive klogere.

Bogen løfter den mindst belyste del af Kirkebys ellers stærkt oplyste virke til et strålende niveau. Det er en præstation. Den er baseret på samtaler med Kirkeby, og jeg formoder, det er kunstneren selv, der bragte opvæksten med mursten i spil.

Den konstruktion, som en biografisk læsning er, stilles der ikke spørgsmål ved, og den bliver meget håndfast med gengivelser af tegninger i skolebøger og barndomsbilleder med mursten. Det biografiske forbliver dog kun et fast afsæt og ikke en sovepude for forfatteren, der går mere systematisk frem.

Vi bliver ikke kun ledt tilbage, men også frem til Kirkebys samtidige, hvor en tysk arkitekt som Gottfried Böhm har haft stor indflydelse. Også den amerikanske billedkunstner Barnet Newman nævnes flere gange.