Slut med at stalke din eks: Instagram lukker ned for kontroversiel app

Siden juli har man med applikation Like Patrol kunnet følge ens instagramvenners adfærd på det sociale medie rimelig detaljeret.

For 20 kroner om måneden har man kunnet stalke, hvem der har liket hvilke billeder, hvad de har kommenteret, og ikke mindst om de især kigger på billeder med personer af det modsatte køn.

Selv om der ifølge skaberen af appen kun er omkring 300, der har købt et abonnement, lukker Instagram ned for projektet.

Det skriver det amerikanske medie CNET.

»Dataudskrab er imod vores regler, og vi slår ned på firmaer, som gør det. Like Patrol skrabede folks data sammen, så nu håndhæver vi vores regler over for dem«, siger en talsperson fra Facebook, der ejer Instagram, til CNET.

Instagram går selv mod stalking

Det er blot en måned siden, at Instagram selv fjernede deres following-funktion, der gjorde det muligt i mindre skala end Like Patrol at følge med i sine venners færden.

Ifølge Instagram selv fjernede man først og fremmest funktionen for at forenkle applikationen. Men samtidig var det en konsekvens af senere års kontrovers om den funktion, der af mange er blevet kaldt et stalkerværktøj.

Men mens man i det mindste vidste, at man blev stalket med Instagrams following-funktion, kan alle bruge Like Patrol til at stalke folk, uden at de ved det.

»Perfekt til at holde øje med kæresten«, som en bruger skriver på AppStore, hvor han giver 5 stjerner.

»Jeg får notifikationer, hver eneste gang hun liker eller kommenterer noget, og jeg har aldrig set en app som denne her. I er toppen af det hele«, skriver han.

Skaberen af appen fortæller i en mail til CNET, at meningen med appen ellers var at gøre folks private forhold mere nærværende og ægte ved at få dem væk fra Instagram

»Vores håb på længere sigt er, at hvis nok mennesker ved, at vores app findes, så vil de tænke en ekstra gang over, om de gør noget, der ikke er i orden«, skriver han.

Facebook har nu blokeret appen fra at tilgå både Facebook og Instagram. Man har sendt et brev, der beder udviklerne lukke Like Patrol, og er også i gang med at undersøge udviklernes andre applikationer.