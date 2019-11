Sølle 14.000 så 'Doggystyle' på tv: Men Asta tiltrækker flere hundrede tusind seere på nettet

DR offentliggør for første gang en oversigt over, hvor mange der streamer DR’s programmer. Serien ’Doggystyle’ er særligt populær på nettet.

DR-satsningen til unge, ’Doggystyle’, er vitterlig ikke blevet set af mange seere i fjernsynet.

Kun 26.000 så med, da første sæsons første afsnit blev vist på DR 3. Og endnu færre, 14.000, da anden sæsons første afsnit blev vist.

Til gengæld har serien, som følger 21-årige Asta, der ikke kan finde en bolig i København og flytter hjem til Odsherred, ifølge DR selv været en stor succes på streamingplatformen DR TV.

Det første afsnit af sæson 1 er, når man tæller seerne på DR TV med, blevet set af ikke færre end 700.000. Og 220.000 har set anden sæsons første afsnit på DR’s streamingtjeneste, hvor det i disse uger løbende bliver gjort tilgængeligt.

Det oplyser DR, som nu offentliggør tallene for, hvor mange der ser en række af DR’s programmer via nettet og ikke bare på traditionelt flow-tv.

»Det første afsnit af ’Doggystyle’ er et godt eksempel på, at programmer i dag får deres seere over meget længere tid end tidligere«, udtaler chef for DR Medieforskning Dennis Christensen i en pressemeddelelse.

’Doggystyle’ er dog langtfra den eneste serie, som bliver streamet meget på DR TV.

Den seneste sæson af ’Bagedysten’ er i gennemsnit blevet set af knap 898.000 på flow-tv, mens yderligere 481.000 i gennemsnit har streamet sæsonens afsnit. I alt knap 1,4 millioner seere.

»Det er faktisk et meget højt tal, og det er kun få gange om året, at vi hidtil har været oppe på lignende tal. Det er typisk fodboldkampe eller melodigrandprix, som når så højt op«, udtaler Dennis Christensen.

Man kan se hele listen over de mest sete og streamede programmer her.