I et parcelhus i Bagsværd er en enestående kvindehistorisk dagbog dukket op: »Mit hoved brænder. Mine øjne smerter mig. Jeg er i fængsel«

Hun var den første danske kvindelige læge. Hendes erindringer vakte furore, da de udkom efter hendes død. Nu er Nielsine Nielsens dagbog dukket op. Den giver et hidtil uset indblik i de afgørende ungdomsår, hvor den 17-årige pige satte sig op imod sin far og besluttede sig for at tage alene til København for at uddanne sig. »Det er et helt unikt materiale«, siger en af forfatterne til ny biografi om den danske lægepioner.